Дачники Подмосковья могут оштрафовать соседей за шум до 3 тысяч рублей

В Московской области дачники могут обратиться в полицию из-за шума соседей в ночное и дневное время. За первое нарушение предусмотрено предупреждение или штраф до 3 тысяч рублей, при повторных инцидентах сумма увеличится, сообщил Ваге Рыбченко.