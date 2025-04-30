Дачники Подмосковья могут оштрафовать соседей за шум до 3 тысяч рублей

В Московской области дачники могут обратиться в полицию из-за шума соседей в ночное и дневное время. За первое нарушение предусмотрено предупреждение или штраф до 3 тысяч рублей, при повторных инцидентах сумма увеличится, сообщил Ваге Рыбченко.
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