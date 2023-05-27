Федеральное агентство новостей №1

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Последний член семьи Аллы Пугачевой покинул Россию

Последний член семьи Аллы Пугачевой покинул Россию

Стало известно местонахождение Дени Байсарова — внука Аллы Пугачевой. Звезда российской эстрады Алла Пугачева эмигрировала в Израиль еще в прошлом году, забрав с собой своих младших детей Лизу и Гарика.

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