Последний член семьи Аллы Пугачевой покинул Россию

Стало известно местонахождение Дени Байсарова — внука Аллы Пугачевой. Звезда российской эстрады Алла Пугачева эмигрировала в Израиль еще в прошлом году, забрав с собой своих младших детей Лизу и Гарика.
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