Для поездки на Ямайку россиянам больше не нужна виза

С этого дня отправиться на Ямайку можно без визы. Срок пребывания на острове в Карибском море без специального разрешительного документа для граждан России составит 90 дней – для отдыха или культурного обмена.
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