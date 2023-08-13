439 строительных проектов реализовали на полуострове в рамках госпрограммы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя»

Глава Госсовета Крыма Владимир Константинов в своём telegram-канале поздравил работников и ветеранов строительной отрасли с профессиональным праздником и подвёл промежуточные итоги госпрограммы о социально-экономическом развитии полуострова.
Глава Госсовета Крыма Владимир Константинов в своём telegram-канале поздравил работников и ветеранов строительной отрасли с профессиональным праздником и подвёл промежуточные итоги госпрограммы о социально-экономическом развитии полуострова.
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