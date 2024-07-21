По делу Тимура Иванова следствие предоставило данные из налоговой и госконтракты

Москва, 21 июля, 2024, 07:08 — ИА Регнум. По делу экс-замминистра обороны России Тимура Иванова появились данные из налоговой, госконтракты и прочие документы, подтверждающие его причастность к получению взятки в особо крупном размере.
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