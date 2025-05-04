Путин высказал надежду, что России не понадобится применять ядерное оружие

Россия имеет достаточно ресурсов и способна добиться целей специальной военной операции без применения ядерного оружия, заявил президент РФ Владимир Путин, 4 мая сообщает журналист Павел Зарубин в опубликованном видео.
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