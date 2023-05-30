В течение ночи огневое поражение наносилось объектам в Киеве, ошибки ПВО ВСУ вновь привели к повреждениям жилых домов и автомобилей

В ночное время суток продолжалось нанесение ударов по тыловым районам противника. В очередной раз ударные дроны и ракеты были направлены на объекты в украинской столице.
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