В ДНР командиры ВСУ отправляют солдат на смерть

Возмущенный тем, что подчиненные оставили позицию, командир приказывает им вернуться обратно, несмотря продолжение обстрела Народная милиция Донецкой Народной Республики (ДНР) опубликовала данные радиоперехвата между украинскими военными в районе Красноармейска (украинское название - Покровск), согласно которым командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) посылает своих солдат фактически на смерть.