Самые Свежие Но...
Главные новостиПрямая трансляцияМИГ ТВВКонтакте
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

В Ноябрьске подвели итоги акции «Выигрыш - не в скорости!»

В Ноябрьске подвели итоги акции «Выигрыш - не в скорости!»

Четыре самых дисциплинированных водителя Ноябрьска ездят на автомобилях с номерами: В270ХС89 О890АХ89 А508МК89 С770КН89 Подведены итоги социальной кампании «Выигрыш - не в скорости!», который проводит департамент транспорта и дорожного хозяйства Ямала.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх