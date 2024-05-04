В Ноябрьске подвели итоги акции «Выигрыш - не в скорости!»

Четыре самых дисциплинированных водителя Ноябрьска ездят на автомобилях с номерами: В270ХС89 О890АХ89 А508МК89 С770КН89 Подведены итоги социальной кампании «Выигрыш - не в скорости!», который проводит департамент транспорта и дорожного хозяйства Ямала.