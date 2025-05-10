Новейший российский ракетный комплекс «Орешник» вызывает опасения у всего мирового сообщества. Об этом сообщил президент Буркина-Фасо Ибраим Траоре во время встречи со студентами Российского химико-технологического университета имени Д.
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