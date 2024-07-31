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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Быков о Кузнецове в СКА: «Выдающийся хоккеист будет играть в КХЛ. Отличная возможность для молодежи перенимать его опыт, а болельщикам – наслаждаться мастерством»

32-летний нападающий перешел в клуб из Санкт-Петербурга после расторжения контракта с «Каролиной».  «Я испытываю только радость от того, что такой известный и выдающийся хоккеист будет играть в КХЛ! Это отличная возможность для молодежи перенимать его опыт, а болельщикам наслаждаться его мастерством», – сказал бывший главный тренер сборной России.

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