Быков о Кузнецове в СКА: «Выдающийся хоккеист будет играть в КХЛ. Отличная возможность для молодежи перенимать его опыт, а болельщикам – наслаждаться мастерством»

32-летний нападающий перешел в клуб из Санкт-Петербурга после расторжения контракта с «Каролиной». «Я испытываю только радость от того, что такой известный и выдающийся хоккеист будет играть в КХЛ! Это отличная возможность для молодежи перенимать его опыт, а болельщикам наслаждаться его мастерством», – сказал бывший главный тренер сборной России.