Лидеры стран Евросоюза заявили о намерении продолжить поставки оружия Украине

Евросоюз намерен продолжить поставки оружия Украине, в том числе после окончания конфликта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на итоговое заявление экстренного саммита в Брюсселе, поддержанное 26 из 27 лидеров государств - членов сообщества.