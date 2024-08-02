Ирина Рынгач показала, из чего сделаны кровати в олимпийском городке. Вы точно не ожидали ничего подобного 

В то время как французы пообещали, что Олимпийские игры этого года станут одними из самых экологических в истории Олимпийских игр, борец из Республики Молдова Ирина Рынгач опубликовала в социальной сети фотографии кроватей, на которых спят спортсмены.
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