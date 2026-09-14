Прокурор, требовавший наказать митрополита УПЦ Феодосия, сам попал под следствие и был уволен из прокуратуры

После обысков в служебных помещениях генерального прокурора Руслана Кравченко и его заместителя Марии Вдовиченко Национальным антикоррупционным бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратурой (НАБУ и САП) Кравченко и Вдовиченко написали заявления об увольнении.