Watch: Wedged ram rescued from concrete pipe in England

Firefighters in England came to the rescue of a 220-pound ram named Rambo who became "firmly wedged" inside a concrete pipe.
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