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Мировое обозрение

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Земля оказалась «местной»: 10 изотопных систем изменили представление о происхождении планеты

Земля оказалась «местной»: 10 изотопных систем изменили представление о происхождении планеты

Земля могла сформироваться почти исключительно из вещества внутренней части Солнечной системы. К такому выводу пришли планетологи ETH Zurich Паоло Сосси и Дан Бауэр, сопоставив состав нашей планеты с данными сразу по 10 изотопным системам — тогда как предыдущие работы обычно опирались примерно на две.

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