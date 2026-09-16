Земля оказалась «местной»: 10 изотопных систем изменили представление о происхождении планеты

Земля могла сформироваться почти исключительно из вещества внутренней части Солнечной системы. К такому выводу пришли планетологи ETH Zurich Паоло Сосси и Дан Бауэр, сопоставив состав нашей планеты с данными сразу по 10 изотопным системам — тогда как предыдущие работы обычно опирались примерно на две.
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