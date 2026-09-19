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Царьград

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Генерал Росгвардии Очеретяный проголосовал в Петербурге с семьёй

Генерал Росгвардии Очеретяный проголосовал в Петербурге с семьёй

Пресс-служба управления Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщила, что начальник территориального ведомства генерал-майор полиции Дмитрий Очеретяный проголосовал в Единый день голосования.

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