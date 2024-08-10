Депутаты Госдумы предложили ввести кешбэк на покупку школьных товаров

В форме налогового вычета Депутат Госдумы Борис Чернышов предложил ввести программу «Школьный кешбэк» в виде автоматического налогового вычета за покупку школьных принадлежностей к 1 сентября, пишет «РИА Новости».
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