Генштаб ВСУ признал игнорирование просьбы Трампа не наносить удары по НПЗ России

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) проигнорировал просьбу президента США Дональда Трампа не наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ).
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