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Овечкин признался, что не уделяет особого внимания рекорду Гретцки

Овечкин признался, что не уделяет особого внимания рекорду Гретцки

Российский капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин в интервью "Спорт-Экспрессу" выразил мнение, что не уделяет особого внимания рекорду Уэйна Гретцки, забросившего наибольшее число шайб за карьеру в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

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