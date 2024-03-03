Группировка "Запад" отразила шесть контратак ВСУ на купянском направлении

Минобороны РФ Российские военнослужащие группировки "Запад" отразили шесть контратак штурмовых групп 57-й мотопехотной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка и Терны на купянском направлении, сообщил 2 марта начальник пресс-центра группировки "Запад" Иван Бигма.
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