Пьяные американские моряки избили 15-летних девочек на Крите

Моряки Соединенных Штатов в состоянии алкогольного опьянения применили физическую силу в отношении несовершеннолетних девочек с острова Крит, где расположена американская база Суда, сообщает портал «Прото тема».
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