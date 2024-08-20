Почти 90% армянских коньяков в России признали небезопасными

Почти 90% армянских коньяков, которые продают в России, небезопасны, в половине продукции присутствуют невиноградные спирты, показало совместное исследование международной ассоциации «Антиконтрафакт» и Союза производителей коньяка, спирта и алкогольной продукции.
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