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Президент Кубы обсудил с Глазьевым взаимодействие с ЕАЭС

Президент Кубы обсудил с Глазьевым взаимодействие с ЕАЭС

В Гаване состоялась встреча президента Кубы Мигеля Диас-Канеля и министра интеграции и макроэкономики Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергея Глазьева, обсудивших сотрудничество Острова Свободы с участниками интеграционного объединения ЕАЭС.

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