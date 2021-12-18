Президент Кубы обсудил с Глазьевым взаимодействие с ЕАЭС

В Гаване состоялась встреча президента Кубы Мигеля Диас-Канеля и министра интеграции и макроэкономики Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергея Глазьева, обсудивших сотрудничество Острова Свободы с участниками интеграционного объединения ЕАЭС.