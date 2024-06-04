«Выучат немецкий и польский»: украинские дети отказываются от русских книг

Украинские дети якобы массово отказываются читать литературу на русском языке. Об этом на пресс-конференции в Киеве заявила заведующая отделом обслуживания детей Макаровской городской библиотеки Одарка Мочернюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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