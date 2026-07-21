Неизвестный снаряд поразил танкер в Ормузском проливе

Британское морское торговое операционное управление (UKMTO) сообщило во вторник, 21 июля 2026 года, что в восьми морских милях к северо-востоку от Лимаха в Ормузском проливе в судно попал снаряд неустановленного происхождения.
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