Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей
    да и пусть.Мы и так знали, где скопище лесбопидорасов трансгендеров, а они официально подтвердили ,что в пиндостане.Посольство США по...
  • Каргинов Валерий
    Попробовали бы они такие тряпки в арабских странах вывесить......  Мусульмане бы вместе с посольством их закопали бы!Посольство США по...
  • Александр Волков
    Для нас такая страна как Литва должна перестать существовать как экономически, так и политически!!!В Калининграде пр...

Дрожжевой хлеб: какие заболевания он может спровоцировать?

Дрожжевой хлеб: какие заболевания он может спровоцировать?

Совсем недавно в европейской печати появилось множество статей о страшном вреде дрожжевого хлеба. Отечественные гастроэнтерологи заверяют, что все свойства хлебопекарных дрожжей до конца не изучены, но многие факторы действительно весьма тревожны.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх