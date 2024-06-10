«Ведомости»: Путин в ближайшие недели посетит КНДР и Вьетнам

Глава российского государства Владимир Путин в течение ближайших недель посетит КНДР и Вьетнам. Источники газеты «Ведомости», дипломатический и из академической среды, сообщили, что визит президента России Владимира Путина во Вьетнам может состояться уже в июне и, вероятно, сразу после визита в Северную Корею.