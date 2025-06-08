Российский боец Мурзаканов победил бразильца Рибейро на турнире UFC

В рамках турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), который проходит в Ньюарке, штат Нью-Джерси, США, состоялся поединок между российским бойцом смешанного стиля (ММА) Азаматом Мурзакановым и бразильцем Брендсоном Рибейро.
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