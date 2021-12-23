Закон и Порядок

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Запрограммированная неудача Трампа – послание остальному человечеству, включая Россию

Запрограммированная неудача Трампа – послание остальному человечеству, включая Россию

Год отчаянной борьбы Дональда Трампа за право выражать свое мнение в соцсетях не оставляет сомнений: в цифровую эпоху вычеркнуть из социальной жизни можно любого Блокировка экс-президента США на популярных интернет-платформах это доказывает.

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