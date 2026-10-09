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В московских театрах объяснили, как нужно одеваться на спектакли

В московских театрах объяснили, как нужно одеваться на спектакли

В столичных театрах учитывают высокий темп жизни москвичей и не планируют вводить жесткий дресс-код. Об этом РИА «Новости» сообщили представители учреждений культуры, зарегистрированных на сервисе «Мосбилет».

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