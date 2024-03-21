Лес постепенно переодевается в яркую одежду Кадры сделаны в окрестностях Кудепсты, среди них малоизвестный, но не менее прекрасный от этого Каштановский водопад.
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Лес постепенно переодевается в яркую одежду Кадры сделаны в окрестностях Кудепсты, среди них малоизвестный, но не менее прекрасный от этого Каштановский водопад.