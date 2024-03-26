Единовременную выплату участникам СВО увеличили в Иркутской области в два раза

Игорь Кобзев провел встречу с депутатами фракции “Единой России” Законодательного собрания Иркутской области, на которой обсудил меры поддержки участников специальной военной операции (СВО) и членов их семей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии