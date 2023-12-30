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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Торторелла стал 8-м тренером в истории с 1500 матчами в НХЛ

Юбилейной для 65-летнего главного тренера «Филадельфии» стала игра против «Сиэтла» (1:2 ОТ). Джон Торторелла стал первым уроженцем США и восьмым тренером в истории НХЛ, достигшим отметки 1500 матчей в качестве главного тренера.

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