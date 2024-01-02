Ни для кого не секрет, что яркие и долгожданные новогодне-рождественские праздники на постсоветском пространстве издавна сопровождаются не только богатыми традиционными застольями, но в большинстве случаев еще и обильными возлияниями

Не секрет, что яркие и долгожданные новогодние и рождественские праздники на постсоветском пространстве уже давно сопровождаются не только богатыми традиционными вечеринками, но в большинстве случаев еще и обильными кавалериями.
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