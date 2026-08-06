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Россия призвала США сконцентрироваться на урегулировании по Украине

Заместитель директора департамента информации и печати МИД России Алексей Фадеев на брифинге заявил, что Москва призывает Вашингтон объективно оценить действия Киева и переключиться на дипломатическое урегулирование украинского конфликта.

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