Россия призвала США сконцентрироваться на урегулировании по Украине

Заместитель директора департамента информации и печати МИД России Алексей Фадеев на брифинге заявил, что Москва призывает Вашингтон объективно оценить действия Киева и переключиться на дипломатическое урегулирование украинского конфликта.
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