Неоплативший бензин лихач пытался уйти от погони, перевозя в авто целый арсенал

ТАСС/Бизнес Online/Сергей Елагин В Чувашии сотрудникам полиции пришлось пуститься в погоню за водителем, который не оплатил бензин на заправке, у задержанного в автомобиле правоохранители обнаружили целый арсенал, сообщил источник РЕН ТВ.
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