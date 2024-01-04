РЕН ТВ
В РОССИИВ МИРЕКРИМИНАЛДЕНЬГИВСЕ НОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕН ТВ

195 182 подписчика

Неоплативший бензин лихач пытался уйти от погони, перевозя в авто целый арсенал

Неоплативший бензин лихач пытался уйти от погони, перевозя в авто целый арсенал

ТАСС/Бизнес Online/Сергей Елагин В Чувашии сотрудникам полиции пришлось пуститься в погоню за водителем, который не оплатил бензин на заправке, у задержанного в автомобиле правоохранители обнаружили целый арсенал, сообщил источник РЕН ТВ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх