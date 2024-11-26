Гастроэнтеролог Сухорукова сообщила, что сыр может провоцировать мигрень

Организму вредит соль, содержащаяся в продукте Сыр может провоцировать мигрень, его также рекомендуется ограничить людям с артритом, гипертонией и лишним весом, рассказала РИА Новости врач-гастроэнтеролог Людмила Сухорукова.
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