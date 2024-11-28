Пострадала хозяйка дома в Краснодарском крае: что известно о ночной массированной атаке дронов ВСУ на регионы РФ

За ночь силы ПВО сбили 25 украинских БПЛА над четырьмя регионами России, сообщили в Минобороны РФ. 14 беспилотников перехвачены над Краснодарским краем, шесть — над Брянской областью, три — над Крымом и ещё два — над Ростовской областью.
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