Пострадала хозяйка дома в Краснодарском крае: что известно о ночной массированной атаке дронов ВСУ на регионы РФ

За ночь силы ПВО сбили 25 украинских БПЛА над четырьмя регионами России, сообщили в Минобороны РФ. 14 беспилотников перехвачены над Краснодарским краем, шесть — над Брянской областью, три — над Крымом и ещё два — над Ростовской областью.