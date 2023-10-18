Гран-при России. «Сердце Сибири». КМС. Двоеглазова, Титова, Лабутина, Плескачева, Мазур, Морозова выступят с короткими программами

Гран-при России по фигурному катанию-2023/24 2-й этап «Сердце Сибири» Омск Девушки, КМС Короткая программа Начало – 14:50 по московскому времени.
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