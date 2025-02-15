Быстрый засол скумбрии с чесноком: через сутки уже можно подавать

Мало кто знает этот невероятно вкусный рецепт соленой скумбрии. Рыба готовится сама собой, почти как строганина: соль и чеснок мы просто добавляем в пакет, и всё, дело почти сделано! Ингредиенты: Скумбрия - 2 шт Соль - 2 ст л Чеснок - 7 зубчиков Инструкция: 1.