Быстрый засол скумбрии с чесноком: через сутки уже можно подавать

Мало кто знает этот невероятно вкусный рецепт соленой скумбрии. Рыба готовится сама собой, почти как строганина: соль и чеснок мы просто добавляем в пакет, и всё, дело почти сделано! Ингредиенты: Скумбрия - 2 шт Соль - 2 ст л Чеснок - 7 зубчиков Инструкция: 1.
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