Картина дня. Фи...
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Картина дня. Финансы

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Бундесвер разработал секретный план по переброске войск НАТО на восток

Бундесвер разработал секретный план по переброске войск НАТО на восток

Бундесвер разработал секретный план, который определяет порядок действий военных и гражданских властей на случай, если придется перебрасывать войска НАТО на восточный фронт альянса, сообщает ТАСС со ссылкой на газету Bild.

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