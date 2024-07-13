Бундесвер разработал секретный план по переброске войск НАТО на восток

Бундесвер разработал секретный план, который определяет порядок действий военных и гражданских властей на случай, если придется перебрасывать войска НАТО на восточный фронт альянса, сообщает ТАСС со ссылкой на газету Bild.
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