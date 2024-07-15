Кольцов забыт: Соболенко назвала нового ухажёра "Любовью всей жизни"

Белорусская теннисистка Арина Соболенко вновь счастлива и вновь влюблена.Ещё восьмого марта Арина Соболенко признавалась в своих соцсетях в любви белорусского хоккеисту и тренеру Константину Кольцову, который ушел из жизни на 43-м году жизни в Майами в конце марта 2024 года, не выдержав расставания с теннисисткой.