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Царьград

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Вашингтон теряет хватку. Франция и Швейцария меняют позицию. Лавров оставил дверь открытой

Вашингтон теряет хватку. Франция и Швейцария меняют позицию. Лавров оставил дверь открытой

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, назвав "странным" присутствие Швейцарии и Франции на совещании "друзей мира", оставил открытой дверь для этих двух стран в вопросе помощи урегулирования украинского конфликта.

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