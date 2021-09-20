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Нужны Парижу деньги – се ля ви!

Нужны Парижу деньги – се ля ви!

15 сентября премьер-министр Австралии объявил, что в рамках стратегического партнерства, соглашение о котором его страна только что подписала с Великобританией и Соединенными Штатами, США построят для Канберры восемь атомных подводных лодок.

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Pawel Polistchuk
А СШП действуют по принцЫпу:"И так сойдёт"...
Дмитрий Фактурович
Франция жопу рвет за пиндосию. На пути к процветанию пиндосов - французов кормить не обещали. Пошли на унижение один раз - привыкайте к унижениям систематически.
Руслан Баратов
А ведь с каким усердием лягушатники лизали зад дяди Сэма.
Lehanaizhe
Будут выпускать шербурские зонтики, а че, нормальная конверсия, вспомнят мсье Леграна, его романтические песни
Валентина Волкова
Бумеранг вернулся. Помните историю с Мистралями? Имею ввиду, когда Франция расторгла договор с Россией о поставке уже готовых кораблей Мистралей. Бог шельму метит. История распорядилась и отомстила за Россию.
Валентин Щербаков
Правило бумеранга никто не отменял, лягушатники ничем не отличаются от кенгурятников, такие же лживые кидалы и продажные твари.
Марат
Да не смогут лягушатники создать никакой европейской армии... Одни слова и понты...Забыли как Де Голя за борзость выкинули из политики те же амеры...И этому мальчику по рогам вдарят ...

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