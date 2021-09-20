Нужны Парижу деньги – се ля ви!

15 сентября премьер-министр Австралии объявил, что в рамках стратегического партнерства, соглашение о котором его страна только что подписала с Великобританией и Соединенными Штатами, США построят для Канберры восемь атомных подводных лодок.
15 сентября премьер-министр Австралии объявил, что в рамках стратегического партнерства, соглашение о котором его страна только что подписала с Великобританией и Соединенными Штатами, США построят для Канберры восемь атомных подводных лодок.
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