ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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«Жених Полины плакал и дрожал». Девушка-врач в коме с ЧМТ, безумец с лопатой застрелен: новые подробности бойни у храма в московском Марьино

«Жених Полины плакал и дрожал». Девушка-врач в коме с ЧМТ, безумец с лопатой застрелен: новые подробности бойни у храма в московском Марьино

Алексей Белкин/NEWS.ru Утром 1 сентября у храма в Марьино мужчина с лопатой напал на прихожан и жестоко избил прибывших по вызову фельдшеров.

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