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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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40-летний Вагнер Лав: «Если хотите, чтобы я вернулся в ЦСКА, я вернусь. Я в отличной форме, до сих пор играю»

40-летний Вагнер Лав: «Если хотите, чтобы я вернулся в ЦСКА, я вернусь. Я в отличной форме, до сих пор играю»

— Мне нравится жить день за днем. Хочется максимально воспользоваться оставшимся временем на поле. Я влюблен в футбол, это моя страсть.

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