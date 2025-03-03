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Гендиректор «Милана» Фурлани о сезоне: «Неудовлетворительно, несмотря на победу в Суперкубке. Мы все в ответе за это. Конфликта между мной и Ибрагимовичем нет, обсуждений о замене тренера тоже»

«Милан» уступил «Лацио» в 27-м туре Серии А (1:2). Команда проигрывает три матча подряд. «Россонери» вылетели из Лиги чемпионов, проиграв «Фейеноорду» в стыковых матчах, а в чемпионате клуб идет на 9-м месте.

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