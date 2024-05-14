В Кремле рассказали подробности предстоящего визита Путина в Китай

В ходе визита в Китай президент России Владимир Путин и лидер КНР Си Цзиньпин определят направления дальнейшего развития сотрудничества, также стороны обсудят наиболее актуальные проблемы, говорится в сообщении пресс-службы Кремля.
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