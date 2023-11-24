Роман Чернышевского «Что делать?»: характеристика главных и второстепенных героев

Роман Николая Чернышевского «Что делать?» был написан в начале 60-х годов XIX столетия и разделил общество на 2 половины: одни не принимали произведение, считая его «мерзостью», другие превозносили идеи, представленные в книге.
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